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В Подольске более 500 юных артистов приняли участие в конкурсе патриотических агитбригад

В гимназии № 7 Подольска 550 юных артистов объединил конкурс патриотических агитбригад в финале муниципального конкурса патриотических агитбригад «Орлята — наследники Великой Победы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе приняли участие более 550 участников из 28 отрядов «Орлята России». Молодые артисты показали литературно-музыкальные постановки и песни, объединенные общей темой — подвигом советского народа в годы войны 1941–1945 годов.

Несмотря на волнение, ребята достойно представили свои отряды. Юные артисты искренне и эмоционально рассказывали о тяжелых военных годах.

Конкурс стал праздником творчества, дружбы и памяти о великом подвиге предков. Участники не только показали свой талант, но и отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны.

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