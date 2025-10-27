В Подольске более 500 человек вышли на лед на открытии сезона массовых катаний

В Подольске 26 октября более 500 человек приняли участие в открытии сезона массовых катаний в Ледовом дворце «Витязь». На лед выходили семьями как начинающие, так и опытные фигуристы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Здесь так здорово! Лед гладкий, музыка веселая, и с друзьями очень классно кататься, буду приходить теперь каждые выходные», — сказал юный посетитель катка Максим Гудников.

Каждый сеанс длится 60 минут, по субботам и воскресеньям обычно бывает три выхода на лед. Количество билетов ограничено, выделяют всего 200 на массовое катание. Для посетителей есть прокат коньков всех размеров.

Для льготных категорий граждан предусмотрено катание в течение одного сеанса по будням один раз в неделю. Семьи участников СВО, пенсионеры и многодетные семьи могут бесплатно посетить каток при предъявлении соответствующих документов.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.