В Подольске более 47 тыс жителей проголосовали на выборах в совет депутатов

Более 47 тыс. подольчан проголосовали на выборах в совет депутатов округа, явка составила 17,9%. В итоге из 35 мандатов 25 получили представители «Единой России», пять — КПРФ, по два у ЛДПР и партии «Новые люди» и один у «Справедливой России». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По многомандатному избирательному округу № 1 большинство голосов подольчане отдали Вардану Геворкяну, Ольге Кульба, Евгению Любимову, Татьяне Ропот, Юрию Солдатову.

По многомандатному избирательному округу № 2 в Совет депутатов вошли Алексей Ананченко, Владимир Губский, Евгений Лукошников, Оксана Прусенок, Илья Скоморохов.

По многомандатному избирательному округу № 3 жители проголосовали за Инну Горкавую, Владимира Дзагоева, Алексея Старчака, Андрея Филимонова, Виктора Щукина.

По многомандатному избирательному округу № 4 большинство голосов набрали Евгений Исаев, Сергей Кудинов, Игорь Науменков, Евгений Патрушев, Геннадий Соловьев.

По многомандатному избирательному округу № 5 наибольшее число голосов от жителей получили Дмитрий Загулин, Олег Паскарь, Алексей Пылев, Сергей Шведков, Дмитрий Шилкин. По многомандатному избирательному округу № 6 проголосовали за Дениса Бесогонова, Андрея Герасимова, Антона Кузнецова, Наталью Павлюк, Андрея Черепенникова.

Лидерами по многомандатному избирательному округу № 7 стали Светлана Антропова, Яна Гайша, Лариса Иванова, Наталья Квашенникова, Светлана Пелипака.

В муниципалитете все 139 участковых избирательных комиссий работали в штатном режиме, на местах дежурили сотрудники полиции и общественные наблюдатели. Нарушений в ходе избирательного процесса не зафиксировано.

«Спасибо всем, кто пришел на избирательные участки. Каждый голос важен для будущего Подольска. Совместными усилиями мы продолжим развивать наш муниципалитет, делая его современным и удобным для жизни!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал «Госуслуги», соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается Избирательная комиссия», — рассказал губернатор.