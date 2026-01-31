В Подольске более 250 кадетов поучаствовали в финале конференции «Шаги в науку»

В Подольске 31 января в Гимназии имени Подольских курсантов прошел финальный очный этап региональной научно-практической конференции кадет «Шаги в науку». В финал вышли 113 учащихся со всей Московской области, включая 14 представителей округа. Всего в дистанционном отборочном этапе приняли участие 255 кадет из 50 школ 30 муниципалитетов Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурсная программа организована по восьми секциям, охватывающим множество дисциплин от физики и биологии до медиасферы и гуманитарных наук. Участники трех возрастных групп 5-11 классы защищают свои научно-исследовательские проекты перед экспертным жюри, в состав которого вошли 62 специалиста.

«Мой проект для конкурса „Шаги в науку“ посвящен связи твирлинга с развитием амбидекстрии и повышением успеваемости школьников. Твирлинг — вид спортивной хореографии, сочетающий гимнастику и акробатику. Исследование длилось целый год. Я работала с контрольной и экспериментальной группами, участники которой занимались твирлингом дважды в неделю. Результаты подтвердили мою гипотезу, что регулярные тренировки способствуют развитию амбидекстрии или способности человека одинаково эффективно использовать обе руки и симметричному развитию мозга. В итоге это способствует заметному улучшению школьной успеваемости у ребят», — сказала ученица 9-го класса Гимназии имени Подольских курсантов Дарья Калниш.

Также для кадетов провели мастер‑классы от педагогов Центра «IT-CUBE Г. о. Подольск Гимназии имени Подольских курсантов» по

схемотехнике, 3D‑моделированию, управлению беспилотными летательным аппаратами, программированию на Python.

День завершился торжественной церемонией награждения победителей и призеров конференции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.