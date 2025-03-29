В Подольске более 20 участникам ВОВ присвоят звание «Почетный гражданин»

В Подольске 22 участника Великой Отечественной войны получат звание «Почетный гражданин», соответствующие поправки внесли в решение Совета депутатов округа от 24.08.2017 № 37/2 «О муниципальных наградах Городского округа Подольск», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Наш Президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Подольск активно готовится к главному событию — 80-летию Великой Победы. Ветеранам, которых в округе почти 600, с уважением вручаем президентские юбилейные медали, а 22 участника Великой Отечественной войны получат звание „Почетный гражданин“. Также предусмотрены единовременные выплаты — федеральные, областные и муниципальные. Все средства будут перечислены до 9 Мая автоматически», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он отметил, что в округе помнят подвиг прошлого и поддерживают тех, кто защищает страну в настоящее время.

«Вместе создаем будущее. Благодарю всех, кто вносит вклад в развитие Подольска: жителей, депутатов, предпринимателей, ветеранов, силовые структуры и прокуратуру. Нас объединяет одна цель — сделать наш округ одним из лучших в Подмосковье. Верим в победу. Верим в Подольск. Верим в Россию», — заключил Артамонов.

Недавно депутаты внесли изменения в решение Совета депутатов округа от 25.12.2015 № 10/8 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Городском округе Подольск Московской области». Теперь обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню снятия блокады Ленинграда и ко Дню Победы в Великой Отечественной войне будут получать материальную помощь. В текущем году к 80-летию Победы 12 блокадников получат по 20 000 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.