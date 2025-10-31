В Подольске более 150 призывников отправили на военную службу

В Подольске 151 человека отправили служить, еще 200 находятся в плане по наряду. Призывная кампания продлится до 31 декабря, сообщили в пресс-службе местной администрации.

По данным военного комиссариата, всего в Вооруженные силы России призовут 351 юношу. Призыв военнообязанных в армию включает медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии.

Призыву подлежат граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, которые ранее не проходили военную службу и не имеют отсрочек. Во время медкомиссии им должна быть присвоена категория годности «А» или «Б».

Солдатов-срочников не будут отправлять в зону СВО и на новые территории.

С 1 января 2026 года все процедуры призыва будут проходить круглый год, отправка новобранцев в части будет осуществляться по-прежнему два раза в год: апрель–июль и октябрь–декабрь.

Подключить уведомления на «Госуслугах» и следить за разделом воинского учета, а также отслеживать информацию в личном кабинете на сайте «реестрповесток.рф». Электронная повестка имеет юридическую значимость, и ее игнорирование влечет автоматические ограничения, например, запрет на выезд из страны и регистрацию недвижимости или транспорта.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.