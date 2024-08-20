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В Подольске свыше 130 детей приняли участие в спартакиаде загородных лагерей

В Подольске в лагере «Ромашка» прошла летняя спартакиада загородных лагерей, передает пресс-служба администрации городского округа.

В ней приняло участие более 130 детей четвёртой лагерной смены.

После торжественного построения и разминки ребятам предложили состязания в легкоатлетической эстафете и веселых стартах, волейболе, пионерболе, мини-футболе, шахматах.

После завершения соревнований победителей и призеров в каждой дисциплине наградили медалями и грамотами от комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска.

Ранее для ребят провели турнир по настольному теннису. Дети играли с большим желанием, чувствовался боевой настрой каждого.

Игра по олимпийской системе прошла в азартной, энергичной, честной борьбе, все остались довольны. Победителем турнира стал Тимофей Перегудов, второе место у Дмитрия Плаксина, третье у Али Абдурахманова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.