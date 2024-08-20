В Подольске свыше 130 детей приняли участие в спартакиаде загородных лагерей
Фото - © Пресс-служба администрации
В Подольске в лагере «Ромашка» прошла летняя спартакиада загородных лагерей, передает пресс-служба администрации городского округа.
В ней приняло участие более 130 детей четвёртой лагерной смены.
После торжественного построения и разминки ребятам предложили состязания в легкоатлетической эстафете и веселых стартах, волейболе, пионерболе, мини-футболе, шахматах.
После завершения соревнований победителей и призеров в каждой дисциплине наградили медалями и грамотами от комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска.
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