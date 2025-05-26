В Подольске более 13 кг рыбы поймали участники фестиваля

В мкр. Климовск Подольска на реке Рожай участники фестиваля памяти Сергея Лоскутова поймали более 13 кг уклейки, плотвы, подлещика, окуня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Климовский рыболовный клуб провел очередной фестиваль по ловле рыбы поплавочной удочкой памяти участника клуба, судьи детских турниров Сергея Лоскутова. На этот раз рыбаки собрались возле деревни Сергеевка.

На старт вышли 19 участников. Первое место с результатом 2 кг 80 г завоевал Александр Митрошин, серебряным призером стал Александр Волков с результатом 1 кг 830 г, а третье место занял Алексей Гамарь с результатом 1 кг 1420 г. Всего на 30 грамм от него отстал участник семейной команды Жаворонковых шестилетний Кирилл Жаворонков, поймавший 1 кг 390 г рыбы, его папа поймал меньше победителя на 630 г.

Победителей турнира наградили кубками и медалями. Остальные участники получили утешительные призы. Завершился фестиваль минутой молчания в память о Сергее Лоскутове. Следующий фестиваль запланирован на 28 июня, на нем проведут состязания юных рыболовов.

Мероприятие прошло 24 мая.

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