В Подольске благоустроят 20 пешеходных маршрутов к августу 2026 года

В городском округе Подольск продолжается благоустройство пешеходных маршрутов по программе губернатора Московской области «Пешком». Уже обновлены шесть локаций, работы еще на десяти участках находятся в процессе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подольске завершили работы на шести объектах. В порядок привели тротуар вдоль Подольского краеведческого музея на улице Февральской, участок на улице Орджоникидзе между домами 13 и 15, а также на улице Маштакова между домами 8 и 13. Кроме того, благоустроены зоны на улице Свердлова между домами 3 и 5А и возле домов 46, 48 и 48Б на улице Кирова.

Сейчас работы ведутся еще на десяти локациях. Тротуары обустраивают на улице Кирова за домами 37 и 47, между домами 43 и 45 и рядом с домом 59А, а также на улице Высотной напротив дома 7. На Флотском проезде обновляют пешеходную зону вдоль школы.

В планах — благоустройство участка на улице Бородинской от остановки до дома 12/11 на улице Багратиона и территории рядом с гимназией имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск на улице Революции, 2. Всего в программу включены 20 объектов, большинство из них планируют завершить в июле–августе 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.