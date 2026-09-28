В Подольске благоустроили 23 двора и завершают работы еще в одном

В 2026 году в Подольске благоустроили 23 двора, еще один планируют завершить до конца сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области в Подольске благоустроили 23 дворовые территории. На последнем объекте программы — у дома 79 на улице Ватутина — обновляют асфальт на тротуарах и обустраивают парковку. Работы планируют завершить до конца сентября.

В ходе благоустройства заменили более 47 тыс. кв. м асфальтового покрытия, установили и обновили около 24 тыс. бордюров. Отремонтировали 20 парковок, создали более 150 парковочных мест, привели в порядок 238 входных групп и восстановили свыше 7 тыс. кв. м тротуаров.

Работы провели в трех дворах на Силикатной и в Межшоссейном, в двух — в Высотном, Шепчинках и Юбилейном. Благоустройство также затронуло Ивановский и Восточный микрорайоны, поселки Сельхозтехника и Лесные Поляны. Дворы обновили на улицах Пионерской, Ватутина, Победы, Свердлова, Народной, Парковой, Высотной, Литейной, Чистова и Большой Серпуховской.

«Работы продолжатся и в следующем году. Сейчас активно готовимся к новому этапу и принимаем заявки. При формировании плана благоустройства для нас принципиально важно учитывать обращения жителей», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По его словам, в программу в первую очередь включают дворы, где обновление нужнее всего. Глава округа поблагодарил профильные службы, подрядчиков и коммунальщиков за работу.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.