Подмосковье вошло в топ-10 по количеству заявок в проект «Знание. Наставники»

Общество «Знание» и Минпросвещения реализуют проект «Знание. Наставники» для руководителей образовательных организаций, педагогов и советников директоров. Отборочный этап проходил с апреля по июнь — подано более 15 тысяч заявок, из них 469 от Московской области, которая вошла в топ-10 самых активных регионов по числу заявок, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России.

Организаторы подчеркивают: современное наставничество выходит далеко за рамки передачи профессиональных знаний. Наставник помогает молодым людям раскрывать способности, находить мотивацию и выстраивать образовательную траекторию.

Директор подмосковного колледжа «Энергия», член Регсовета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Константин Подоляк участвует в проекте впервые.

«Премия престижная, поможет выявить лучших наставников. Особый упор делается на воспитательную работу, патриотическую составляющую. Мы в колледже „Энергия“ активно эти направления развиваем. У нас создана военно-патриотическая бригада, также включаем ребят в различную внеурочную деятельность, олимпиадное движение», — рассказал Подоляк.

Фото - © пресс-служба Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России

Участников ждут экспертная оценка портфолио, практические задания и публичное голосование в мессенджере МАКС. Пользователи могут поддержать наставников и определить победителей в номинациях «Народное признание — лучший наставник общего образования» и «Народное признание — лучший наставник СПО».

По итогам конкурса определят 20 победителей — по 10 лучших наставников общего образования и СПО. Результаты голосования объявят в октябре, итоги проекта подведут в декабре.

1600 наставников получат денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей. Еще 200 участников с наиболее высокими результатами пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими практиками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч», — сказал Воробьев.

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