В Подольске асфальтируют народные тропинки в микрорайоне Кутузово

В Подольске начали благоустраивать народные тропы в микрорайоне Кутузово на трех участках. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Уже готовы два отрезка на улице Багратиона, 16а. Завершают работы возле дома 8 на Сосновой улице, продолжают у дома 3 на улице Циолковского. Рабочие асфальтируют, устанавливают бордюры и приводят в порядок прилегающую территорию возле тропинок, протоптанных жителями.

«Следующий адрес на очереди — Климовск, от дома 26 на улице Ленина до Рожкова. Всего в этом году в микрорайонах Подольска появятся 28 дорожек благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьёва „Пешком“. Горожане лучше знают, как добраться до остановки, магазина, школы. Наша задача — сделать этот путь комфортнее.Сделаем 1,7 км удобных пешеходных маршрутов для жителей, чтобы комфортно и безопасно добираться до школ, остановок, магазинов и других важных объектов», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Пешеходные маршруты улучшат в микрорайонах Климовск, Кузнечики, Силикатная-2, Межшоссейный, Парковый, Шепчинки, Южный, Высотный, Кутузово, Юбилейный и других. Значительное количество объектов для благоустройства выбрали на основании предложений жителей.

В ходе благоустройства асфальтируют дорожки, устаналивают бордюры и озеленяют прилегающую территорию.

Ранее пешеходные дорожки заасфальтировали в микрорайоне Климовск от улицы Циолковского к корпусу гимназии имени Подольских курсантов и в микрорайоне Южный на улице Сосновая, 8.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.