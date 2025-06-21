В Подольске активисты собрали 5 кубометров мусора на берегу реки Шепчинки

В Подольске активисты навели порядок на берегу реки Шепчинка и собрали 5 кубометров мусора в ходе Всероссийской акции «Вода России». Более 20 волонтеров очищали берега реки Шепчинки от мусора, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

За время уборки участникам удалось очистить территорию протяженностью около 126 м вдоль берега реки. Власти округа обеспечили волонтеров инвентарем и предоставили мешки и перчатки.

В субботнике приняли участие волонтеры, сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства» и активные жители микрорайона Центральный, неравнодушные к экологическому состоянию родного города.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года и за это время стала одной из самых масштабных и популярных экологических инициатив в стране. Проект объединяет добровольцев, стремящихся сделать водные объекты России чище и красивее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.