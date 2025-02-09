В Подольске активисты представили книгу и коллекцию спортивной одежды

В Подольском выставочном зале председатель Территориального общественного самоуправления (ТОС) «Моя улица Климовская» Надежда Бирюкова и директор издательства «Театр Сергея и Надежды „Сапфир“ Сергей Кузин представили книгу для детей „Сказка о госте из будущего или Как попасть в бюро добрых дел“. Дизайнер Наталья Советская провела дефиле новой спортивной одежды с символикой главного героя книги инопланетянина Тосика. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Книга написана для детей и подростков и повествует о том, как вера в добро и дружба могут изменить будущее. В ней говорится, что дружба является залогом успеха, к которому все стремятся. Главный герой сказки Тосик совершает добрые дела и подает правильный пример подрастающему поколению. Активисты ТОС «Моя улица Климовская» в Городском округе Подольск сделали Тосика стал символом движения Территориального общественного самоуправления в Российской Федерации.

«Тосик» — это целый мир, объединяющий в себе персонажа, историю, книгу, спектакль, а теперь и коллекцию спортивной одежды. Он направлен на продвижение здорового образа жизни и создание нравственно-творческой среды для подростков, детей и взрослых, — сказала Советская.

В ходе мероприятия выступили вокальный ансамбль «Незабудки» с песней «Прекрасное далеко» и хореографический коллектив эстрадного танца «Фристайл». Меропрятие посетило более 100 человек. В том числе председатель Совета депутатов Г. о. Подольск Алексей Никулин, заместитель главы Городского округа Подольск Ольга Шашкова, директор централизованной библиотечной системы округа Галина Владимирская, начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации округа Лариса Прошкина. Авторы книги подарили подольским библиотекам 105 экземпляров приключений Тосика.

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