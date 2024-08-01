В Подольске 7 августа состоится прием предпринимателей

Сеть общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева охватывает 46 муниципальных образований региона. Руководители приемных осуществляют прием и консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы.

7 августа бизнесмены смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Подольск Марине Артяковой.

На приеме будут рассматриваться вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.

Предварительно необходимо записаться на прием по телефону: 8(910)494-56-39.

Встреча будет проходить с 16:00 до 18:00 по адресу: Подольск, ул Федорова, дом 19, офис 305, Деловой Центр «Европа», 3 этаж.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.