В Подольске 4855 девятиклассников сдали ОГЭ по математике

ОГЭ по математике 1 июня написали 4855 девятиклассников Подольска на 28 пунктах проведения экзаменов. Экзамен является обязательным для получения аттестата, следующим испытанием станет русский язык 9 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подольске 1 июня работали 28 пунктов проведения экзаменов. Математика — один из двух обязательных предметов государственной итоговой аттестации в 9-х классах. Успешная сдача математики и русского языка необходима для получения аттестата об основном общем образовании.

Уже 5 июня школьники приступят к сдаче предметов по выбору: обществознания, географии, физики, химии, информатики и биологии.

В школе № 32 организовали 19 аудиторий. Пункт принял более 200 девятиклассников из школы имени Героя России А. Г. Монетова. Экзаменационные аудитории оборудованы камерами видеонаблюдения, средствами блокировки связи, сканерами и техникой для печати материалов. В проведении аттестации задействованы педагоги, прошедшие специальную подготовку.

«Весь год готовился! Планирую поступать в колледж на курс правоохранительной деятельности, чтобы потом работать в полиции. Хочу помогать людям. Примером для меня стал дядя, он служит в полиции», — рассказал ученик 9Е класса Михаил Ерасов.

«Сегодня стартует ОГЭ — советую ребятам не воспринимать экзамен как катастрофу, а быть спокойными и собранными. Это дверь, за которой — дальнейшая образовательная траектория. Кто-то продолжит учебу в школе, кто-то в колледже. Желаю всем высоких результатов», — отметила директор школы № 32 Светлана Тухватулина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.