В Подольске 3,2 тыс детей начали посещать лагеря дневного пребывания при школах

В Подольске начали работать более 30 летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 23 образовательных организаций. В них набрали 3200 учащихся с 1 по 6 класс, сообщает пресс-служба администрации округа.

«У каждого лагеря — свое направление. Есть смены, посвященные экологии, правилам дорожного движения, „Орлята России“ и „Движение первых“, но все объединяет патриотическая тематика. Будут функционировать более 60 кружков и секций по интересам, разработана программа по истории Подольска и краеведению. Ребята будут посещать учреждения дополнительного образования и учреждения культуры», — сказала начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования комитета по образованию Светлана Головкова.

Для участников летних лагерей во Дворце молодежи и «Ровеснике» уже подготовили игровые и познавательные программы, а в ДК «Октябрь» — концертную программу.

Мероприятия первой недели в школьных лагерях посвящены Дню России. Запланированы акции, посвященные Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. В преддверии Дня памяти и скорби во всех лагерях пройдут тематические мероприятия, дети будут возлагать цветы к мемориалам и памятникам, посетят музеи.

Подготовлены развлекательные и обучающие программы, планируются дни здоровья и дни профилактики. Школьникам расскажут о здоровом образе жизни и правилах, как себя вести дома и в общественных местах.

В каждом лагере организовали двухразовое горячее питание. Смены в школьных лагерях завершатся 9 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.