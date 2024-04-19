В Подольске 24 апреля пройдет прием предпринимателей

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 15:42

В среду, 24 апреля, бизнесмены смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Подольск Марине Артяковой, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Сеть общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева охватывает 46 муниципальных образований региона. Руководители приемных осуществляют прием и консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов.

Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы.

На приеме будут рассматриваться вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.

Встреча будет проходить с 16:00 до 18:00 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Федорова, д. 19, офис 305, Деловой Центр «Европа», 3 этаж.

Предварительно необходимо записаться на прием по телефону: 8 (910) 494-56-39.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.