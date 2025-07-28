В Подольске 2 августа проведут экскурсию в ходе «Культурного кода Подмосковья»

2 августа подольский парк имени Виктора Талалихина присоединится к общеобластной акции «Культурный код Подмосковья». С 12:00 планируется краеведческая фотовыставка, экскурсия по парку с сотрудниками Краеведческого музея, концертная программа с участием подольского автора-исполнителя Евгения Смирнова. Он исполнит свои песни о Родине и о парке. Для детей проведут мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый город обладает индивидуальным культурным кодом, благодаря которому он отличается от других. Культурный код Подольска — это уникальные дома и улицы, картины, кино и книги, люди и события. Все, что отличает, выделяет город среди других. Такой код есть у каждого населенного пункта, и именно он влияет на социальный и экономический потенциал места, делает его привлекательным для жителей и гостей.

Также гостей ждут традиционные активности выходного дня. В том числе пробежка, детская игровая программа, творческие и спортивные занятия и много-многое другое. Мероприятия могут посещать все желающие в возрасте 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

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