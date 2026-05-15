В Подольске 19 мая проведут лекцию о здоровье для старшего поколения

Лекцию о здоровом образе жизни для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет проведут 19 мая в Подольске. Участникам расскажут о профилактике заболеваний и предложат пройти диспансеризацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Территориальное отделение клуба «Активное долголетие» Центрального района организует встречу «Здоровье и здоровый образ жизни». Подольские медики проведут беседу для жителей старшего возраста и дадут практические рекомендации.

Специалисты расскажут, как правильно питаться, какой образ жизни помогает сохранить здоровье и какие меры необходимо принимать для профилактики заболеваний. Все желающие смогут пройти диспансеризацию.

Мероприятие состоится 19 мая в 13:00 по адресу: г. о. Подольск, ул. Клемента Готвальда, 4, СК «Труд». Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Дополнительная информация доступна по телефонам: +7 (4967) 54-28-35, +7 (964) 724-12-65.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.