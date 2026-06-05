В Подольске 1876 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку 4 июня написали 1876 одиннадцатиклассников Подольска. Экзамен прошел на 13 пунктах проведения и длился три с половиной часа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Единый государственный экзамен по русскому языку является обязательным для получения аттестата о среднем общем образовании. Пункты проведения открылись в 9:00, а в 10:00 начался экзамен. Работа продолжалась три с половиной часа. Результаты станут известны не позднее 18 июня.

Одним из крупнейших пунктов стала школа имени Героя России А. Г. Монетова. Здесь экзамен сдавали 117 выпускников из четырех образовательных организаций: школы № 18 имени Подольских курсантов, гимназии № 7, школ № 30 и № 32. Было задействовано 14 аудиторий. Пункт оснащен видеонаблюдением, средствами подавления связи, сканерами и оборудованием для печати материалов. К проведению привлекли подготовленных педагогов и организаторов.

Для получения медали I степени необходимо набрать не менее 70 баллов по русскому языку, II степени — от 60 баллов. Одними из первых на экзамен пришли выпускники школы № 18 Кирилл Поздняков и Варвара Блашенкова.

«Хочу стать юристом-международником или дипломатом. Иду на золотую медаль, два года дополнительно занималась обществознанием и английским языком», — рассказала Варвара Блашенкова.

Выпускники пришли заранее, чтобы спокойно пройти процедуру допуска. В этом году, как и в прошлом, предусмотрена возможность пересдать один предмет в резервные дни 8 и 9 июля, при этом предыдущий результат аннулируется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.