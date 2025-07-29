В Подольске 120 детей приняли участие в спартакиаде загородных лагерей

В Подольске в детско-юношеском оздоровительном центре «Ромашка» состоялась масштабная спартакиада загородных лагерей, которая собрала более 120 юных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа мероприятия включала легкоатлетическую эстафету, мини-футбол и шахматы. Для разных возрастных групп организовали отдельные соревнования. Старшие отряды играли в волейбол, а младшие в пионербол и «Веселые старты».

Победителей и призеров наградят медалями и почетными грамотами комитета по физической культуре и спорту администрации Городского округа Подольск.

Спортивные мероприятия в загородных лагерях продолжатся до конца лета. Следующая спартакиада состоится 5 августа в лагере «Родина», затем 20 августа вновь в лагере «Ромашка».

Недавно в «Ромашке» открылась третья летняя смена «Сказочный переполох». На 21 день территория лагеря превратилась в место противостояния добрых и злых персонажей русских и зарубежных сказок.

Отрицательные персонажи выбрались со страниц книг и пришли в реальный мир. На помощь положительным героям пришли пять отрядов по борьбе со злом.

Основной целью противостояния является подготовка к возвращению в литературный мир отрицательных персонажей с помощью сил добра.

В течение смены организаторы будут заниматься популяризацией русских и зарубежных сказок и воспитанием активной жизненной позиции подрастающего поколения.

За летний сезон в «Ромашке» отдохнет более 500 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.

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