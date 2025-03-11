В Подольске 10 школьников стали победителями Всероссийской олимпиады

Высокие результаты ребята показали еще в четырех дисциплинах. По французскому языку в числе лучших старшеклассники Вадим Коновалов из гимназии имени Подольских курсантов и Алена Щуренко из лицея 5. По географии блестящие знания показала Дарья Воеводина из МОУ «Бородино». В физической культуре отличились Кирилл Губкин и Максим Суханов, оба учащиеся МОУ «Бородино». В литературе сразу пять победителей: Мария Сорочан из лицея Климовска, Алина Емельяненко из лицея 1 поселка Львовский, Софья Шевлякова из лицея «Экус», Василиса Никитина, Диана Симакова из школы 34.

«Подведение итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников продолжается, и юные подольчане вновь радуют нас своими успехами! Поздравляю талантливых школьников! Желаю новых вершин, вдохновения, ярких свершений!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее в Подольске выбрали победителей по математике, праву и ряду других предметов. Они также получили поздравления главы округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.