В Подольске 1 сентября за парты сядут более 50 тыс школьников

В Подольске 1 сентября за парты сядут 50 076 школьников, что на 1 000 человек больше, чем в прошлом учебном году. Получать образование придут порядка 5 050 первоклассников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В детских садах будут воспитывать около 19 000 детей. В учреждениях дополнительного образования будут заниматься 3,9 тыс. детей.

В лагере «Мечта» проживают 40 детей из ДНР и ЛНР, из них 31 ребенок от 7 до 18 лет. Школьники продолжат обучение, их будут возить на занятия и обратно.

После реорганизации образовательную деятельность в округе продолжают осуществлять 30 муниципальных школ (29 с дошкольными отделениями) и 1 учреждение дополнительного образования. Всего задействуют 161 здание.

Также продолжат работу 4 частных школы и 4 частных детских сада.

1 сентября откроют свои двери для воспитанников три детских сада — новостройки по адресам: ул. Вокзальная, д. 5а, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 21а, ЖК «Новая Щербинка». В ЖК «Каскад Парк» откроется школа на 350 мест.

Администрациями образовательных организаций ведется работа по подготовке зданий к приему детей и получению лицензий.

Завершается капитальный ремонт здания школы гимназии № 4 и дошкольного отделения МОУ СОШ № 24. Школьников и воспитанников встретят обновленные здания и территория, где созданы современные условия для образовательной деятельности, внеурочной и кружковой работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.