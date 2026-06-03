В Подольске 1 июня прошло интерактивное шоу для детей

Праздничную программу «Лето с ПРО РСМ» провели 1 июня на бульваре Юности в Подольске. Интерактивное шоу для юных жителей округа организовали активисты Российского союза молодежи в День защиты детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программу подготовили в формате игрового квеста по мотивам сказки «Маша и Медведь». По сценарию Маша приехала в лес к друзьям, чтобы провести каникулы, однако все персонажи оказались заняты делами. Ребятам предложили помочь героям и выполнить задания, чтобы затем вместе поиграть и отпраздновать начало лета.

Дети разгадывали загадки вместе с Волчонком, играли с Мишкой в «съедобное-несъедобное», выбирая ингредиенты во время бросков мяча. Со Свинкой участники разучивали танцевальные движения, а с Зайчиком придумывали и рисовали новые виды овощей и фруктов. Козлик по сюжету готовился к забегу, поэтому вместе с ним ребята прошли полосу препятствий.

«Ребята помогали Волчонку отгадывать загадки, а с Мишкой поиграли в «съедобное-несъедобное» – кидали мяч и выбирали ингредиенты. Вместе со Свинкой разучивали танцевальные движения, а с Зайчиком придумывали и рисовали новые виды овощей и фруктов. Наш Козлик спортсмен по сюжету, он готовился к забегу, поэтому ребята вместе с ним прошли полосу препятствий. Столько радостных эмоций у ребят от этого приключения», — рассказала активист София Серова.

Интерактивный формат позволил каждому ребенку стать участником событий. Юные гости с интересом выполнили все этапы квеста и активно включились в праздничную программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.