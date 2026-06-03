В Сергиевом Посаде открыли мастерскую Андрея Рублева

В Сергиевом Посаде художник Виктор Багров создал арт-объект в виде мастерской иконописца Андрея Рублева. Экспозиция открылась на улице Валовой и уже привлекла внимание представителей творческой интеллигенции и городских властей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Сергиевом Посаде появился новый культурный объект — мастерская Андрея Рублева, воссозданная художником Виктором Багровым. Автор представил собственное художественное видение образа преподобного живописца, отказавшись от буквальной исторической реконструкции.

В экспозиции воссозданы предполагаемые условия работы иконописца, передана творческая атмосфера и палитра, которой он мог вдохновляться. По замыслу автора, Рублев — фигура, сопоставимая по значению для русской культуры с Александром Пушкиным, поскольку формирует культурный код страны и традиции православия.

На открытии побывали представители творческой интеллигенции, а также депутат Государственной думы Сергей Пахомов и депутат окружного совета Тимофей Лагутин. Мастерская расположена по адресу: улица Валовая, 22, рядом с музеем крестьянского быта «Жили-были», также созданным Виктором Багровым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.