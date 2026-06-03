Фестиваль «Троицкие блины» в Сергиевом Посаде собрал 10 тыс гостей

Гастрономический фестиваль «Троицкие блины» прошел 31 мая в Сергиевом Посаде и объединил около 10 тысяч человек на нескольких городских площадках. Праздник приурочили ко Дню Святой Троицы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная программа стартовала после службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. На улице Карла Маркса, в пешей доступности от монастыря, известные шеф-повара и популяризаторы русской кухни в течение пяти часов проводили мастер-классы по приготовлению традиционных блюд в дровяной печи. Гостям представили бараний бок с гречневой кашей, карасей в сметане, щи с крошевом, калачи и кокурки с яйцом.

Главной темой фестиваля стали блины, которые готовили прямо на городских площадках. Рестораны разработали специальное меню: гороховые и гречневые блины, с картошкой и огурцами, четырьмя сырами, абрикосами, на пивных дрожжах, с перцем чили и черемшой. Гости также получили газету с историей «Троицких блинов» и рецептами из поваренной книги 1901 года.

В течение дня работали мастер-классы по плетению венков из березовых веток и ремесленные ярмарки. Кульминацией стало театрализованное шествие от улицы Карла Маркса через Красногорскую площадь до Блинной горы, где прошла народная вечерка с хороводами и песнями.

«Это и есть живая, настоящая культура, в основе которой лежат семья, гостеприимство, уважение к истории и любовь к малой Родине. Убежден, что такие праздники делают нас сильнее. Когда мы вместе — с блинами, песнями, спортом и добрыми делами, — мы непобедимы. Обязательно будем развивать фестиваль дальше», — прокомментировал ответственный секретарь попечительского совета фонда развития г. Сергиев Посад, депутат Государственной думы Сергей Пахомов.

Фестиваль организовали администрация округа, фонд развития г. Сергиев Посад, торгово-промышленная палата, арт-кластер «Трикотажка» и Троице-Сергиева лавра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.