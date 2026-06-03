В Ногинске к 1 сентября обновят Богородский бульвар

Богородский бульвар в микрорайоне Заречье Ногинска планируют открыть после благоустройства к 1 сентября 2026 года. На территории установят сухие фонтаны, навесы и новое освещение, сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев по итогам выездного осмотра 3 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе продолжается масштабное обновление общественных пространств. Ранее преобразились сквер Бугрова, сквер В. П. Ногина и сквер Карла Маркса, работы ведутся в парке «Волхонка». Сейчас основные силы сосредоточены на Богородском бульваре в микрорайоне Заречье Ногинска.

3 июня территорию осмотрели депутат Государственной думы Александр Толмачев, депутат окружного совета депутатов Павел Волнов, представители администрации и подрядчик. Они уточнили виды и сроки работ.

На бульваре появятся пять чаш сухих фонтанов из трех модулей, лавочки, подвесные диваны, тенистые навесы и дополнительное озеленение. Обустроят отдельный проход к парку «Волхонка», который свяжет пространства, а также парковку для жителей.

Уже уложена новая плитка и выполнено около 40% работ по озеленению. Сейчас монтируют чаши фонтанов, техническое помещение и кессоны, прокладывают водопровод и инженерные сети для уличного освещения и камер системы «Безопасный регион».

«Сроки выполнения — до 1 ноября. Но подрядчик обещает нас порадовать к 1 сентября. Уверен, это станет одним из любимых мест для жителей», — отметил Александр Толмачев.

По его словам, депутатский и общественный контроль продолжится до полного завершения работ. Жители ожидают открытия обновленного бульвара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.