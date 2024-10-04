В подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» поступило 22 тыс обращений

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел расширенное заседание. В ходе заседания обсудили вопрос мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждалась деятельность филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Вот уже больше года фонд поддерживает наших храбрых воинов и их близких. Здесь оказывают помощь по всем возникающим вопросам с индивидуальным подходом к каждой семье. С момента начала работы фонд получил более 22 тыс. обращений и более 90% вопросов было решено», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Руководитель филиала Ольга Ермакова рассказала, что в основном в фонд обращаются за помощью в получении удостоверения ветерана боевых действий, за юридической помощью, по вопросам реабилитации.

На сегодняшний день вручено более 400 удостоверений ветерана боевых действий.

«После вручения ребята сразу отправляются на первый этаж — там у нас организована работа в формате одного окна, где мы сразу же оформляем все положенные льготы, приглашаем представителя банка и в этот же момент подаем заявление на оформление электронного удостоверения», — рассказала Ольга Ермакова.

С начала работы фонда более 500 человек прошли реабилитацию. Фонд сотрудничает со следующими центрами:

реабилитационный центр «Ясенки»;

реабилитационный центр «Мир звуков» (Руза);

реабилитационный центр «ЦВТ им. М. А. Лиходея»;

«лечебно-реабилитационный центр в деревне Голубое» ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА России;

ООО «Протэкс-центр».

Что касается юридической помощи, то еженедельно по графику в филиале принимают сотрудники Горюрбюро, адвокатской и нотариальной палаты Московской области, прокуратуры, ассоциации юристов России по Московской области, Минюста. Было проведено порядка 1 700 юридических консультаций.

Фонд также оказывает помощь по адаптации жилых помещений. Уже было адаптировано 11 помещений, еще 19 планируется адаптировать в этом году.

В этом году появилась новая услуга — доплата к ТСР. Участникам СВО с инвалидностью предоставляются сертификаты на приобретение ТСР, по которым они сами могут выбрать себе техсредство.

«Если он выбрал себе ТСР, стоимость которого превышает сертификат, то мы за счет средств фонда доплачиваем до полной стоимости этого техсредства», — рассказала Ольга Ермакова.

Кроме этого, фонд вручил трем ветеранам автомобили с ручным управлением. Московская область стала первым регионом, где была оказана такая мера. В планах фонда — обеспечить спецавтомобилями 500 ветеранов по всей России. Из них 200 — до конца этого года.

Фонд также оказывает помощь в трудоустройстве. По этому вопросу обратилось более 250 человек. Еще 140 ветеранов были направлены на обучение и переобучение.

Помимо этого, для ветеранов и их семей было проведено более 300 спортивных, патриотических и культурно-досуговых мероприятий.

«50 ветеранов вовлечено в спорт. У нас создана команда из числа участников СВО по волейболу, занявшая первое место на межрегиональном кубке «Защитники Отечества» в Калуге», — добавила Ольга Ермакова.

Как обратиться в фонд «Защитники Отечества»

Адрес: г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корпус 1 по телефону: 8 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.