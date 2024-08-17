В Подмосковный добрый дом эвакуированы 48 инвалидов из Курской области

За неделю в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек, в том числе 681 ребенок. Об этом сообщила пресс-служба социального развития Московской области

«Подмосковье принимает из Курской области не только мам с детьми, сирот, но и жителей с инвалидностью. Наш Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 жителей Курской области с инвалидностью. Каждый приехал со своей историей, переживаниями и верой в лучшее», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития уточнили, что в пункты временного размещения приезжаю даже семьями. Добрый дом не стал исключением. Но есть и те, кто приехал в наш регион без семьи.

Так, например, к нам в Подмосковье из «Ширковского дома социального обслуживания» Курской области был эвакуирован Виктор. Свой дом он покинул в панике, спасаясь бегством, и успел взять с собой только мобильный телефон.

Позже молодой человек поделился со специалистами Доброго дома тем, что в Курской область осталась его мама. Связь с ней потеряна. В эту трудную минуту Виктора поддерживают друзья и наши сотрудники.

В Подмосковье работает горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников: 122 (6, далее 1). Если звонок не из Московской области: +7 (800) 550-50-30.

Операторы помогут сориентироваться в ситуации, расскажут, как получить единовременную выплату, помогут найти близких, а также получить психологическую помощь. Всего на горячую линию уже поступило более 1200 звонков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.