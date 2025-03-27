В подмосковных школах внедряют ИИ для повышения безопасности

«Безопасная школа — вопрос, который задавался при подготовке к правительственному часу. Было связано и с тем, что были случаи проникновения посторонних на территорию школы, опять же — контроль конфликтов между учащимися. И, как один из важных моментов, — это оперативность реагирования в подобных ситуациях. Внедряем искусственный интеллект по видеоконтролю», — сказала Пильдес на 108-м заседании Мособлдумы.

Она добавила, что с помощью ИИ также будет отслеживаться присутствие охранника на посту.

«Мы все время следим по камерам, насколько закрыты ворота, двери, соответственно — работоспособность рамок, и отслеживаем теперь пребывание детей в слепых зонах. Ну, соответственно, все это ведет к повышению уровня безопасности за счет снижения фактов угроз», — заключила министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках. Он рассчитан почти на 2500 мест и будет построен к 1 сентября 2026 года.

«Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом», — подчеркнул губернатор.