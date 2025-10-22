сегодня в 09:52

В подмосковных Озерах начали строить новый детский сад для 125 малышей

Стартовали работы по возведению детского сада, рассчитанного на 125 мест. Стройплощадка расположена на улице Калинина в городе Озеры городского округа Коломна. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что проект реализуется в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

«Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ — обустройству подъездных дорог и мест складирования материалов, планировке территории», — уточняется в сообщении.

Как уточняется, в двухэтажном здании разместятся шесть групп для детей от полутора до семи лет. А также музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения, пищеблок полного цикла, административные и вспомогательные помещения. Площадь здания составляет 2,4 тыс. кв. м.

На прилегающей территории появятся групповые площадки с теневыми навесами, детскими игровыми и спортивными комплексами, проезды и тротуары. Будет реализован проект комплексного озеленения территории.

Открыть детский сад планируется в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.