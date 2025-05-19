В подмосковных МФЦ рассказали о правилах безопасной мобильности

С начала месяца в подмосковных многофункциональных центрах сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с заявителями и специалистами центра о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Автоинспекторы уже посетили офисы «Мои Документы» Рузы, Балашихи, Чехова, Серпухова и Дубны и разъяснили посетителям о дополнительных мерах предосторожности при передвижении на вело- и мототранспорте, электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Кроме того, рассказали о правилах дорожного движения и о безопасном вождении современными СИМ, акцентировав внимание на правилах пересечения проезжей части и безопасного поведения в придомовой территории.

Во время бесед сотрудники и посетители МФЦ получают информационные памятки, содержащие рекомендации Госавтоинспекции по безопасному использованию современных средств передвижения, а также светоотражающие элементы, которые можно прикрепить к одежде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.