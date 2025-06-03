В Подмосковных лесничествах подвели итоги весеннего лесокультурного сезона

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По состоянию на 1 июня мероприятия по воспроизводству лесов Подмосковья выполнены в значительных объемах. Для обеспечения региона посадочным материалом в 2025 году были проведены посевы на площади почти 3 га в питомниках ГАУ МО «Мособллес», сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Так, лесовосстановление охватило 124,34 га, агротехнический уход путем дополнения лесных культур — 1 335,6 га, лесоводственный уход — 311,7 га, обработка почвы — 70,25 га, а рубки ухода в молодняках — 691,02 га», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Все работы по лесовосстановлению ведутся согласно государственному заданию, а также в рамках компенсационного лесовосстановления и усилий лесопользователей.

Эти мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Сохранение лесов», обеспечивающих экологическую безопасность и устойчивое развитие лесного фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«Почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.