В подмосковных лесах выполнены работы по осветлению молодняка

В Наро-Фоминском городском округе сотрудники ГКУ МО «Мособллес» проконтролировали выполнение рубок ухода в молодняках на территории лесного фонда вблизи деревни Макаровка. Работы по осветлению были выполнены в полном объеме на площади 8,3 га. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На лесном участке Веселевского участкового лесничества проведено удаление нежелательных древесных пород и кустарников в молодых сосновых насаждениях для формирования здоровых смешанных лесов.

Цель мероприятия — формирование высокопродуктивных качественных лесных насаждений.

«Рубки ухода за лесом — это форма ухода за лесом путем удаления из насаждения нежелательных деревьев, не отвечающих хозяйственным целям и отрицательно влияющих на рост и состояние лучших и вспомогательных деревьев, и создания благоприятных условий для роста лучших деревьев главных пород», — рассказал старший участковый лесничий Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» Юрий Бурлаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.