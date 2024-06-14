В подмосковных лесах установлено по 4 безопасных места отдыха

Сотрудниками лесной охраны ГКУ МО «Мособллес» на начало июня 2024 года установлено 8 новых мест отдыха на территории лесного фонда, из них — 4 в г. о. Подольск и 4 в г. о. Чехов. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Такие зоны представляют собой площадку, отделенную противопожарной минерализованной полосой, где размещено сооружение с крышей, столом и лавочками. Рядом предусмотрено места для разведения огня и сбора мусора.

Ежегодно в рамках государственного задания проводится ремонт и установка новых мест отдыха, это позволяет снизить пожарную опасность в лесах. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, — один из видов работ по противопожарному обустройству лесов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.