В подмосковных лесах обустраивают минерализованные полосы

В Подмосковье продолжается выполнение противопожарных мероприятий, в том числе проводится устройство и прочистка минерализованных полос, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Работы проводит подведомственный Комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО «Мособллес». Все противопожарные мероприятия на землях лесного фонда выполняются в рамках государственного задания.

«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространение возгорания на большие площади, не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий. Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали 772 километра и прочистили 964 километра минерализованных полос — это 41% и 25% соответственно от годового плана», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

На территории Виноградарского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Русского леса, Волоколамского и Ступинского лесничеств работы по устройству минерализованных полос выполнены более чем на 60% от годового плана.

На территории Русского леса, Сергиево-Посадского и Талдомского лесничеств работы по прочистке минерализованных полос выполнены более чем на 50% от годового плана.

В качестве основных работ проводят опашку трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог, по границе с полосой отвода, а также вокруг хвойных молодняков и лесных культур шириной 1,4 метра.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.