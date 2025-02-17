В подмосковных «Горках Ленинских» отметят Масленицу

С 24 февраля в «Горках Ленинских» на территории Ленинского городского округа будут проходить различные семейные и этнографические программы, посвященные истории и традициям проводов зимы. Масленица в формате фолк-феста пройдет в музее-заповеднике 1 марта. В программе — блинный рынок, трапезная на сеновале, активности для четвероногих и сожжение самого большого в России чучела Масленицы. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа со ссылкой на сотрудников учреждения культуры.

«Масленица в «Горках Ленинских» проводится ежегодно с 2016 года. За это время само чучело усовершенствовали. Теперь это не только самая высокая, но и яркая конструкция. Ее создание начинается за 3 недели до праздника: отдельно собирается основание чучела и его голова вместе с кокошником, серьгами и прочими декоративными элементами, затем детали перевозят на поле и начинается завершающий монтаж, украшение и раскраска. «Этажи» чучела специально заполняют сеном, низ укрепляют. Многие спрашивают, как так получается, что чучело загорается быстро и равномерно. У наших технических специалистов есть свои секреты приручения огня», — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника Евгения Сарамуда.

Он уточнил, что в прошлом году высота Масленицы в Ленинском округе достигла 18 метров. Для постройки чучела понадобилось 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани. Проводить зиму в Горках тогда собрались порядка 6 тысяч человек.

В этом году в рамках арт-Масленицы выступит Московский казачий хор, будет проходить фестиваль русской кухни с блинным рынком, а в трапезной на сеновале представят большое разнообразие традиционных блюд народов России. Мероприятия в рамках проводом зимы стартуют в Ленинском округе с начала масленичной недели — с 24 февраля.

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