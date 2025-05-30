В подмосковном ЖК Skolkovo One появится английский сад

В поселке Заречье продолжается строительство жилого комплекса Skolkovo One в Одинцове. Концепция благоустройства создана архитектором бюро A4 для главной достопримечательности комплекса — Мещерского парка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комплекс обустроят английским садом, ландшафтными зонами, спортивными площадками и пешеходными дорожками общей площадью около 1,75 га.

Территорию озеленят хвойными и лиственными растениями разных сезонов, включая свыше 50 деревьев, 850 лиственных и 490 хвойных кустарников, а также большие цветники с множеством многолетних цветов.

Для этого ЖК специально разработали российские авторские малые архитектурные формы из натуральных материалов, учитывающие безопасность детей и комфорт взрослых, гармонично вписываясь в природную среду.

Всего в составе Skolkovo One построят 16 корпусов высотой 5–9 этажей. Во всех подъездах обустроят большие светлые лобби с высокими потолками и зоной ресепшн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.