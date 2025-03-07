В подмосковном Заречье обустроили дворовую территорию на Мещерском бульваре

В рабочем поселке Заречье завершается обустройство новой дворовой территории — во дворе дома № 2 по Мещерскому бульвару в жилом квартале «Резиденции Сколково». Здесь обустроили современные детские игровые площадки из экологичных материалов, установили турники в зоне воркаута, лавочки, урны и опоры освещения. Также рабочие монтируют уличные тренажеры и дорожки с настилом из декинга, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

«Дом № 2 сдали недавно — в нем 10 подъездов, более 480 квартир. Сейчас новостройка заселяется, начинаются ремонты. Инвестор выполнил работы на достойном уровне: во внутреннем дворе оборудована комфортная зона отдыха с игровыми площадками для разных возрастов, современными элементами, воркаут-зоной и малыми архитектурными формами. Сейчас подрядчик завершает монтаж уличных тренажеров и благоустройство прогулочных дорожек с настилом из декинга. Ответственность за содержание нового двора будет нести управляющая компания. Также проверили, как УК обслуживает соседний двор между домами № 3 и 4 по улице Медовая. Он был благоустроен в 2017 году и сейчас выглядит вполне опрятно», — подчеркнул глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Во дворе между домами № 3 и 4 по улице Медовая в 2017 году обустроили широкую прогулочную зону с озеленением, арт-объектами и освещением. Общественные пространства дворов поделены на зоны отдыха и активности: здесь есть детские и спортивные площадки, а также места для тихого отдыха. Добавим, что каждый корпус жилого комплекса «Резиденции Сколково» огорожен, доступ во внутренние дворы контролируется, на территории установлено видеонаблюдение и дежурит охрана. От проезжей части дворы отделены заборами, зелеными изгородями из кустарников и цветочными клумбами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.