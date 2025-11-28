В подмосковном центре редких животных появились какаду инка

В Центре воспроизводства редких животных под Волоколамским муниципальным округом произошло долгожданное пополнение — привезли какаду инка. Эти ярко-пернатые австралийские птицы считаются одними из редких и мало встречающихся в российских зоопарках видов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Их необычная внешность выгодно выделяет их среди других попугаев: у Альфреда Брэм, известного зоолога, есть сравнение хохолков какаду инка с головными уборами индейцев, что красиво подчеркивает их выразительную фигуру.

Какаду инка предпочитает жить в эвкалиптовых лесах Австралии и избегает контактов с людьми, что делает их очень уязвимыми в условиях, не специализированных для них. Эти птицы могут стать долгожителями — мировой рекорд принадлежит одному из них, который прожил в зоопарке 83 года. Тем не менее, в отличие от своих более легко приспособляемых сородичей, розовых какаду, инка — очень чувствительный вид, требующий особого ухода и условий содержания.

В настоящее время какаду инка — это редкий гость центра, и его можно будет увидеть только в теплое время года, когда птицы переедут в специально подготовленный уличный вольер. После прибытия новых обитателей, птицы сразу же начали «эмоционально обсуждать» новое место жительства, выражая свою реакцию на изменение окружающей среды. В целом, это пополнение является важным шагом в сохранении и изучении редких видов пернатых, а также способствует популяризации знаний о биоразнообразии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.