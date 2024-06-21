В подмосковном центре мемориальных услуг появилась услуга организация поминок

В государственном учреждении Московской области «Центр мемориальных услуг» появилась новая услуга: организация поминок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В сложных жизненных ситуациях, связанных со смертью близких людей, разумным решением является организация поминальной трапезы посредством обращения в ГБУ МО «ЦМУ», контактный номер для связи +7 (985) 361-15-14.

Вместо привычного поминального обеда в кафе и ресторане согласно христианским обычаям близкие родственники предпочитают проведение трапезы недалеко от места захоронения умершего.

Специалисты клиентского сервиса ГБУ МО «ЦМУ» обеспечат полный спектр услуг по организации поминок, включая возможность проведения таких мероприятий непосредственно на кладбище.

Организовать и провести поминки в кафе или ресторане помогут специалисты отдела клиентского сервиса ГБУ МО «ЦМУ». Бесплатно подберут вариант, лучшим образом подходящий по количеству участников, расположению и стоимости поминального обеда.

Доставка поминальных обедов упрощает организацию похорон для заказчика услуги, так как избавляет от необходимости готовить еду самостоятельно. Заказать обед для поминок, который будет доставлен до вашего дома, офиса или на кладбище можно в организации ГБУ МО «ЦМУ». При необходимости можно заказать дополнительные услуги. Готовить поминальный обед будут трапезные ГБУ МО «ЦМУ».

Заказать поминальную трапезу можно на данный момент в 5 городских округах Химки, Красногорск, Одинцово, Балашиха, Реутов. В основном обеды устраивают в трапезных помещениях в день похорон, а также на 9-ю и 40-ю дату, годовщину кончины.

На 2024 год учреждение ставит курс расширения и популяризации услуги во всех округах Московской области, где представлены пункты приема заказов ГБУ МО «ЦМУ»

Получить бесплатную консультацию по вопросам погребения и похоронного дела по телефону круглосуточной горячей линии ГБУ МО «ЦМУ» 8 (498) 568-99-99.

Актуальную информацию и анонсы выездов консультантов ГБУ МО «ЦМУ» на кладбища и МФЦ Подмосковья можно отслеживать на официальном сайте и в социальных сетях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.