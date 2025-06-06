В подмосковном центре «Ясенки» открылось новое направление реабилитации участников СВО

В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в центре реабилитации «Ясенки» под Подольском новый бассейн. С просьбой его построить обратились бойцы в один из визитов губернатора в мае 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Открытие бассейна позволило нам запустить новые направления оздоровления для наших бойцов — лечебное плавание и гидрореабилитация. Такие занятия очень важны во время восстановления и подготовки к протезированию. В нашем центре реабилитацию прошли уже 438 участников СВО», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Центр принимает одновременно до 130 пациентов, сейчас здесь проходят реабилитацию 36 бойцов, из которых 31 — из Подмосковья. Программа реабилитации длится 21 день и включает 10 направлений.

Новое направление реабилитации включает в себя физические упражнения в водной среде. Они незаменимы в период восстановления после травм и тяжелых заболеваний. Водная реабилитация позволяет нормализовать мышечный тонус, увеличить амплитуду движений в суставах, способствует скорейшему восстановлению утраченных функций организма после ранений.

В ведомстве напомнили, что в новом бассейне, построенном по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь», есть 3 дорожки по 25 метров, подъемники, отдельная чаша для индивидуальных занятий, тренерские, комната медпомощи и помещения водоподготовки. Также закуплены самые современные водные тренажеры. В течение дня заниматься здесь могут 100 человек: 50 в воде и 50 на тренажерах. Сам корпус соединен с бассейном теплым переходом.

Записаться на курс реабилитации в центре «Ясенки» можно, подав заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.