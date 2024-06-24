В подмосковном техникуме состоялись отборочные соревнования чемпионата «Абилимпикс»

В Сергиево-Посадском социально-экономическом техникуме прошел отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Ремонт обуви». Участниками соревнований стали школьники, студенты и специалисты из различных уголков Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники соревнований продемонстрировали свои умения и мастерство в ремонте обуви, выполняя различные задания, которые требовали не только технических навыков, но и творческого подхода. Соревнования предоставили возможность для обмена опытом и новыми техниками между мастерами различного уровня подготовки.

Соревнования, проведенные в мастерских техникума, стали новым и важным опытом как для организаторов, так и для самих участников. Главным экспертом события выступила Марина Новожилова, преподаватель техникума и опытный специалист в области ремонта обуви.

В ведомстве добавили, что отборочный этап «Абилимпикс» стал полезной платформой для обмена опытом и повышения квалификации участников.

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