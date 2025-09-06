В подмосковном Серпухове провели облаву на уклонистов

В Серпухове силовики провели рейд по уклонистам, которые недавно получили российское гражданство, сообщает «Осторожно, Москва» .

Некоторые из задержанных мужчин, по словам властей, «захотели пройти отбор на контрактную службу в ВС России».

Утром в субботу в Серпухове силовики провели рейд по уклонистам. Всего они задержали 19 мужчин, получивших гражданство РФ год назад, но не вставших на воинский учет. Среди задержанных были и водители такси. Мужчинам назначены штрафы.

Со всеми задержанными провели беседы. Им рассказали про порядок заключения контракта с ВС РФ. Затем несколько граждан изъявили желание пройти этапы отбора на службу по контракту.