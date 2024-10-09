В подмосковном селе Старая Кашира открылся новый детский игровой комплекс

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Торжественное открытие современного детского игрового комплекса состоялось в селе Старая Кашира городского округа Ступино на улице Новотроицкая, 6-8, сообщает пресс-служба администрации горокруга Ступино.

«Вместе с вами, дорогие жители, открываем новую детскую площадку. Игровой комплекс установлен по вашей просьбе. Надеюсь, юные сельчане смогут весело и интересно проводить здесь свободное время и будут бережно относиться к игровым элементам», — сказал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Новая площадка оборудована современным безопасным прорезиненным покрытием, оснащена игровым комплексом, в который входят городок-горка, качели на пружинке и цепочках, балансир, и спортивными элементами. Установлено освещение, лавочки, урны.

Игровой комплекс возведен по инициативе жителей — в 2023 году сельчане обратились к главе округа с просьбой построить детскую площадку.

С торжественным открытием жителей и гостей села поздравили воспитанники и работники Городищенского Дома культуры культурно-творческого центра округа. Сладкое угощение от руководителя муниципалитета стало приятным сюрпризом для юных участников праздника.

Сергей Мужальских также вручил благодарственные письма активным жителям села Старая Кашира, вносящим личный вклад в развитие сельского населенного пункта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.