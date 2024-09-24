В подмосковном поселке Вуги приступили к благоустройству территории детсада

Продолжается строительство нового детского сада на 200 мест в поселке Вуги в Люберцах. Строители приступили к работам по благоустройству территории. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Новое образовательное учреждение строится по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.

«На сегодняшний день на объекте задействованы 50 рабочих и 3 единицы техники. В здании продолжаются фасадные, отделочные и сантехнические работы, устройство системы вентиляции, а также работы по устройству внутренних инженерных сетей. Работы ведутся с опережением графика», — уточняется в сообщении.

Площадь трехэтажного здания составит более 3 тыс. кв. метров. В нем разместятся 9 групповых помещений для детей от 1,5 до 7 лет, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты.

На территории детского сада будет прогулочная зона и детские площадки для каждой из девяти групп, большое спортивное ядро.

Открытие детского сада запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.