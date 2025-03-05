В подмосковном поселке Столбовая проведут ямочный ремонт во дворах

Глава Чехова Михаил Собакин провел обход внутридворовых территорий и общественных пространств в поселке Столбовая перед началом «Выездной администрации», сообщает пресс-служба администрации округа.

Состояние контейнерных площадок, мусор во дворах, содержание подвалов — все это должно соблюдаться коммунальными службами в ежедневном режиме. Все выявленные нарушения будут устранены в кратчайшие сроки.

Жители п. Столбовая попросили взять на контроль уборку в подъездах.

«Прежняя управляющая компания, которая взяла на себя обязательства в содержании многоквартирных домов, оказалась несостоятельной. В настоящее время Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассматривает документы о временной передаче домов в управление МБУ «Чеховское благоустройство», — добавил Михаил Собакин.

Глава округа также дал распоряжение привести все подъезды домов в порядок, восстановить лавочки и обновить информацию на стендах, не дожидаясь официального решения.

Среди прочих поручений: ямочный ремонт во дворах, восстановление игровых элементов на детских площадках, проверка состояния подвала дома № 11 и устранения запаха канализации, а также вывоз покрышек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.