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В Подмосковном политехе собрали корм для бездомных животных

Студенты и преподаватели Подмосковного политехнического колледжа подвели 26 октября итоги благотворительной акции «Большое сердце для верного друга» и передали собранный корм в питомник «Умка», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

К благотворительной акции «Большое сердце для верного друга» присоединились студенты разных курсов и преподаватели Подмосковного политехнического колледжа. Они собирали корм для бездомных животных.

Весь собранный корм передали в питомник «Умка». Преподаватель Марина Голова вместе со студентами специальности «Кинология» лично доставила помощь животным.

В колледже отметили, что акция позволила студентам проявить заботу о питомцах, которые еще не нашли хозяев. Такие инициативы помогают формировать чувство ответственности за окружающий мир и готовность участвовать в общественно значимых делах.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.