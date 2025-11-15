В подмосковном округе Шатура началась подготовка к празднованию Нового года

В муниципальном округе Шатура в Московской области начали готовиться к празднованию Нового года. Главный символ новогодних торжеств — пушистая зеленая ель — в скором времени появится на площадях и в парках м. о., сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новогодние ели уже устанавливают в рошальском парке и в поселке Шатурторф около Дома культуры.

В первую очередь специалисты собирают основу из металлического каркаса в виде конуса, а потом прикрепляют ветви. Причем собирают ель сверху вниз. Помогает в этом машина с подъемником: она поднимает элементы на нужную высоту конструкции, где рабочие монтируют ветки, а после приступят к украшению гирляндами.

По традиции три самые большие ели высотой 16 метров установят в Шатуре в сквере «Олимпийский», в Рошале на площади возле СКЦ и в селе Дмитровский Погост на площади у Коробовского Дома культуры. Как сообщили в отделе культуры, всего в округе будет установлено и украшено 23 новогодних ели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над наполнением афиши мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

